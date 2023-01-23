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FOTOS | Piqué fue a la fiesta de cumpleaños de su hijo, ¡en casa de Shakira!

¿Hay reconciliación? Captan a Piqué llegando a la fiesta de cumpleaños que Shakira le organizó a su hijo, ¡en su casa!

Por: TV Azteca

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