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FOTOS | Shakira y Piqué no se soportan, ¡pelean a la menor provocación!

Un amigo cercano a Piqué reveló que la expareja pelea hasta por el detalle más insignificante.

Por: TV Azteca

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