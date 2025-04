Sheyla Tadeo dijo que Dulce se le manifestó después de fallecer

El eco de la partida de la cantante Dulce no pasó desapercibido por sus amigos más cercanos. En este caso, quien habló de cómo ha llevado su respectivo duelo es Sheyla Tadeo. La también intérprete no ocultó el golpe tan duro que fue para ella decirle adiós a su amiga, que aunque no pudo estar con ella en toda su despedida en diciembre pasado, sí la apreciaba con el alma.

En medio de toda una polémica vivida por su hija y muchas personas que alrededor se aprovechan de este momento vulnerable, Sheyla simplemente expresó sus sentimientos de una persona con la que compartió escenario. Pero no solo concretaron una relación profesional, sino en lo personal, declarando incluso que Dulce siempre la regañaba.

Te puede interesar - ¿De qué murió Dulce?

Sheyla habla de las manifestaciones de Dulce después de fallecida

En el medio artístico una de las tendencias de muchos de los que están involucrados, es participar de posturas y experiencias espirituales llenas de misticismo o inclusive hasta ocultismo. No es raro escuchar que algunos de los artistas hablan de ver gente inclusive después de la muerte, pero Sheyla habló de su particular encuentro con su amiga.

Dado que la partida de su amiga es muy reciente, Sheyla Tadeo comentó que no ha tenido experiencias sobrenaturales con la presencia de su amiga, pero sí está muy presente. En ese sentido, dijo que la ha soñado en múltiples ocasiones en estos cuatro meses. Y esto es normal, dado que l a cabeza tiene a esta persona en todo momento presente y los sueños así lo expresan.

Las palabras de Sheyla se perciben extraordinariamente cercanas y se nota que le ha pegado mucho en su corazón, pues Dulce siempre estuvo cercana a ella. A tal grado tenían una relación íntima, que Sheyla indicó las varias “regañizas” recibidas por parte de una Dulce que siempre la reprendía en los temas amorosos. Parece que la elección de pareja no es el fuerte de Sheyla Tadeo.

Seguir leyendo - ¿Cómo está la hija de Dulce tras la partida de su madre?