¿Cuáles son los signos del zodiaco más ingenuos?

La ingenuidad puede ser una cualidad o un defecto, según se vea, pues suelen caer en los engaños de los demás y estar en peligro. Estos son los cuatro signos más ingenuos del Zodiaco que deben estar alerta.

Géminis

Se caracterizan por ser necios y suelen salirse con la suya la mayoría de las veces, pero al mismo tiempo son personas que se dejan llevar por la buena fe de otras personas, son muy empáticos, de acuerdo con La Opinión.

Sus cualidades como personas los vuelven vulnerables, presas fáciles del engaño y muy propensos a ser manipulados

Capricornio

Son muy tímidos, por ello evitan entrar en conflicto con nadie, creen ciegamente en los demás y es en este punto cuando se vuelven vulnerables y son víctimas del abuso.

Ellos te pueden escuchar por horas, te animarán a salir adelante, pero si se dan cuenta del engaño es muy probable que se alejen de ti rápidamente.

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Acuario

Son seres de luz, que siempre aparecerán en el momento que uno más los necesita, su infinita bondad los lleva ser engañados por otros.

La recomendación es no dejarse llevar por la primera apariencia de una persona, pues se puede terminar muy lastimado.

Libra

Buscan la justicia y la equidad, desafortunadamente suelen relacionarse con un sinfín de personas que se aprovechan de su lucha y terminan engañados ante su ingenuidad.

Ante lo anterior, es importante encender alarmas ante cualquier signo de abuso de parte de algún pariente, amigo, vecino, familiar, compañero, etc.

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