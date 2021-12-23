¿Cómo se contagió Silvia Pinal de Covid-19? Familia responde.

Sylvia Pasquel se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del estado de salud de Silvia Pinal tras dar positivo a Covid-19. La actriz de 72 años se dijo tranquila tras el reporte positivo de los médicos.

El reporte del médico es que está estable y no presenta ningún síntoma como fiebre o complicación pulmonar

Sylvia Pasquel asegura que no le van a poner marcapasos a Doña Silvia Pinal, pues “está perfecta y estabilizada”.

Ayer a las 2:00 de la tarde me hablaron para informarme que mi mamá estaba con la presión alta. Le dieron medicamento, pero hizo una reacción negativa… la trasladamos en una ambulancia y después salió positiva a la prueba de Covid-19

Te puede interesar: Lanzarán películas póstumas a la muerte de Carmen Salinas.

¿Cómo se contagió Silvia Pinal de Covid-19?

Sylvia Pasquel cree que su mamá Silvia Pinal se contagió el día viernes 17 de diciembre tras una reunión de trabajo.

Mi mamá se contagió el viernes… vinieron a hacer una grabación para algo relacionado con un show de mi hermana, pero les dijeron que una de las personas resultó positiva de Covid-19. La sospecha más próxima que tenemos es esa

En otros temas, la actriz asegura que su madre tendrá que pasar 15 días en el hospital por su bienestar.

La Dinastía Pinal celebrará Navidad por separado

Sylvia Pasquel lamenta que la familia celebrará las festividades navideñas en confinamiento, a pesar de que Michelle Salas está en México para reunirse con sus seres queridos.

La pasaremos cada quien en su casa encerrados, tenemos que estar aislados y nada más

Mi mamá se tiene que quedar en el hospital forzosamente 15 días, no podemos sacarla solo porque vaya a ser fin de año

Por último, Pasquel se siente tranquila con el buen avance en la salud de su mamá Silvia Pinal.

Lo que nos está diciendo el doctor nos tranquiliza, pero estamos con la preocupación por si nosotros estamos en peligro de contagio. Dios dirá qué pasará con nosotros

También te puede interesar: El nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña revela un error en el caso.

