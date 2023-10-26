Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron: así fue el momento
Luego de tener una hermosa relación por años, Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su fiesta de compromiso, pero sin la presencia de su padre.
Luego de que el pasado fin de semana, celebrara su fiesta de compromiso con Pablo Bernot, su novio desde hace cuatro años, Sofía Castro comparte su felicidad, aunque admite que su relación no es perfecta y ha tenido altibajos.
Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo, Pablo y yo tenemos una relación muy bonita, obviamente, me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no. Creo que para tener una relación estable, tienes que pasar por muchas cosas y el chiste, siempre estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse
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Sí, una familia bonita, en un gran matrimonio, Pablo y yo somos un gran equipo y la verdad, es que estoy muy contenta. Me encantan las familias grandes, pero siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces, vamos paso a paso
¿Por qué su papá no fue a su fiesta de compromiso?
Y explicó por qué su papá José Alberto ‘El Güero’ Castro, no estuvo presente en ese día tan especial.
Mi papá no pudo estar, parte de ‘El Maleficio’ se iba hacia el mar en Israel y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando, tuvieron que mover fechas, entonces después se iban a otro lugar en Europa y mi papá llegaba directo a mi fiesta, o sea de baja del avión y llegaba directo a mi fiesta
Yo puse esa fecha, de acuerdo a las fechas de mi papá y a la mera hora tuvieron que mover locaciones, tuvieron que mover algunas cosas por el tema de la guerra, entonces por eso mi papá no pudo estar
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Y defendió a su prometido de las críticas en redes sociales por el atuendo que usó en la fiesta.
Pablo se veía guapísimo, ese es su estilo, yo tengo mi estilo y pues cada quien, cada quien que se ponga lo que le dé paz