Perrito sordo conquista las redes por entender la lengua de señas.

Educar a un perrito sordo es todo un reto, pues por mucho que le hables o grites, no te entenderá. Sin embargo, un can con la citada discapacidad conquistó TikTok porque se comunica con su dueña a través de un lenguaje de señas.

A través de la cuenta @cotufaloca, se compartieron los videos del canino para mostrar la forma en que recibe órdenes, pues tuvo que recibir un entrenamiento especial dadas sus condiciones particulares.

El video se volvió viral en redes sociales, ya que los usuarios lo calificaron como “muy inteligente” y obediente.

Y es que cuando la dueña se toca la cara y hace movimientos con la mano, el perrito sabe de inmediato cuál es el mensaje.

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Perrito sordo es la sensación entre los internautas

El perrito sordo conmovió a más de 300 mil usuarios de TikTok y sumó más de 2.2 millones de reproducciones en la mencionada red social.

El can tiene una buena relación con su dueña y ha superado un sinfín de dificultades para tener una vida cómoda y “normal”.

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