Sugey Abrego estuvo al borde del abismo tras su divorcio.

Este 2022, la vida de Sugey Abrego dio un vuelco de 360 grados, aunque hace tan solo tres años, atravesaba una de las etapas más oscuras de su vida, donde incluso intentó suicidarse.

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Hoy, se ha convertido en la reina de la sensualidad y del erotismo, gracias a su plataforma de contenido exclusivo.

Y pensar que hace tres años estaba con 150 en mi cartera, divorciada, abandonada, dejada, gorda. Cuando yo me divorcié, no era que me haya dejado, que yo haya amado al amor de mi vida, es que sentía tan poco amor propio por mí, y sentía tanto dolor, que lo único que yo quería era acabar con ese dolor a costa de mi vida

Yo estuve al borde del cuarto piso de mi penthouse, así de ‘sí mañana me muero, a nadie le va a importar’ y es un lapsus en el que no piensas, y yo tenía a una persona en mi casa que me jaló del suéter, y pude reaccionar. Y, en esa reacción yo solo le dije ‘Háblale a mis papás, yo necesito que me internen’ yo estuve internada en una clínica de salud mental

La actriz reveló que estuvo en una clínica mental.

La modelo reveló que ella pidió estar en una clínica para poder salir adelante en ese momento.

Cuando a mi me dicen ‘toma ansiolíticos’ u otros dicen ‘Estas triste, échale ganas’ no, no es así, es todo un proceso, si lo sentí, si sentí que no valía nada, pero lo más importante es que trabajé en mí, en terapia, con psiquiatra, con medicinas. Y tengo todo el valor de decirlo, yo quiero que, si alguien se refleja en mi vida, el día de mañana diga ‘Si ella pudo, yo también’

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