Sugey Ábrego confesó que sobrevivió a la pandemia vendiendo su ropa íntima.

El COVID-19, obligó a Sugey Ábrego a aislarse por más de dos semanas y, asegura que debido a ello su economía se mermó y si no fuera por su negocio de vender su ropa íntima en línea, no sabe qué hubiera sido de ella.

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Yo le agradezco a mi negocio de la venta de prendas que uso, porque eso me ha mantenido, enferma antes y después, así que sí te puedo decir que es un gran negocio, 150 dólares y lo más sorprendente es que si me los compran. Entonces, sí les puedo decir que huelo muy rico

Es que todo es una estrategia de marketing, todos los lunes en mi página, yo hago un live en lencería y la prenda que yo uso en ese live, que ven los suscriptores es la que ellos pueden adquirir, ya tengo hasta seguidores de la India. Así que, pues bueno, cuando me dicen ‘Oye, es que están caros tus calzones’, pues es que también tenemos que pensar en que se van hasta la India o hasta Colombia

Sugey Ábrego asegura que acepta todo tipo de piropos.

Y, sin ofenderse Sugey acepta todo cumplido que sus seguidores le envían, incluso sí están pasados de tono.

Ahora, ha pasado algo, me llaman creo que la MILF, que se lo que significa, pero tengo muchísimos jóvenes de 25 a 34 años que de repente me dicen: ‘¿Eres conductora?, ¿Dónde te puedo ver?’

Entonces, es padre que otras generaciones me estén buscando, pero que sea por esta plataforma, entonces, yo espero que los productores también me hablen. Bueno, busquen las siglas en inglés. Yo, me quiero ver como una señora bien antojable

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Sugey asistió este fin de semana a la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, en el teatro Xola de la Ciudad de México.

