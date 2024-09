El “súper cambio de look” de Ninel Conde que ha causado polémica en redes

En el mundo del espectáculo, los cambios de imagen suelen ser el pan de cada día. Sin embargo, cuando se trata de Ninel Conde , conocida cariñosamente como el “Bombón Asesino”, las cosas siempre parecen ir un paso más allá. La estrella mexicana ha vuelto a acaparar titulares y a generar un sinfín de comentarios en redes sociales tras revelar su más reciente transformación.

Ninel Conde causa nueva polémica en redes debido a “súper cambio de look”

La actriz y cantante decidió compartir con sus seguidores el proceso de su súper cambio de look a través de un video en redes sociales. En las imágenes, podemos ver a Ninel en un salón de belleza en donde presume una cabellera más larga y un maquillaje impecable; sin embargo, lo que para ella fue un momento de renovación, para muchos de sus seguidores se convirtió en motivo de preocupación y crítica.

¡Niurka criticó fuertemente el rostro de Ninel Conde con cirugías! [VIDEO] Niurka Marcos, sin pelos en la lengua, criticó fuertemente el rostro de Ninel Conde, que recientemente se ha dado a conocer se ha hecho nuevas cirugías.

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudían su nueva imagen, otros expresaban su desconcierto ante lo que consideraban un cambio demasiado drástico. “Ya no se parece”, fue uno de los comentarios más repetidos entre los usuarios de redes sociales. Incluso hubo quienes le aconsejaron “parar con los arreglitos”, sugiriendo que la transformación podría ser resultado de procedimientos estéticos más allá de un simple cambio de peinado.

Te puede interesar: Hospitalizan a hija de Franco Escamilla en medio de fuertes burlas de internautas

Redes reaccionan a los cambios estéticos de Ninel Conde

A pesar de que Ninel intentó controlar la situación desactivando los comentarios en su Instagram, la polémica no hizo más que crecer. En otras publicaciones donde los comentarios sí estaban permitidos, los usuarios no dudaron en expresar su opinión: “Parece el Ken humano”, “Ya perdió su entidad, su físico es de otra persona y no parece ella” y “Lo peor de todo es que ella se siente bella”.

Es importante señalar que Ninel no ha reconocido abiertamente haberse sometido a procedimientos quirúrgicos, lo que añade más leña al fuego de la especulación. Sea como fuere, esta no es la primera vez que la imagen de Conde genera controversia, y probablemente no será la última.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó? Redes tunden a Ninel Conde por su nueva apariencia