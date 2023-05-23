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En Vivo

JERO PALAZUELOS

DOMINANTES

PERFIL SITIO_JERO.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

28 AÑOS

ACTIVISTA

CDMX

TEMPORADA 1

ABANDONÓ SURVIVOR MÉXICO 2023 POR LESIÓN

Galerías y Notas Azteca UNO