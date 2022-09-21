Survivor México: Catalina es eliminada y se despide de su sueño.

Durante los cien días que han estado compitiendo dentro de Survivor México, todos los sobrevivientes que quedan hasta el momento tienen dos objetivos, primero llegar a la gran final y segundo luchar por los dos millones que son el premio del reality más exigente de la televisión mexicana.

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En estos días hemos visto la formación de grandes alianzas que se han venido abajo, al igual que personas que antes no podían hablar entre ellos y, ahora son aliados o solamente un comodín para poder seguir sobreviviendo.

A estas alturas de la competencia, nadie se encuentra seguro, todos pueden votar por todos y cualquiera puede traicionar, por lo que cada uno trata de hacer su mejor estrategia.

Hasta el momento, la única segura en la final es Nahomi, quien tiene la mayor cantidad de símbolos recolectados, por lo que solo quedan dos lugares más y todos lo quieren a toda costa.

El sueño de Catalina llegó a su final en Survivor México.

En este momento las eliminaciones ya no son cada semana, sino todos los días, por lo que la competencia es cada día más dura y eso lo saben ellos.

Todos se encuentran molestos con todos por la forma en que se dieron los votos en el Consejo Tribal, pues nadie esperaba ser votado de esa forma y se sienten traicionados.

Al final, Kenta, Catalina y Cuchao fueron al Juego de la Extinción a tratar de defender su lugar en la tercera temporada de Survivor México.

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Con una prueba sumamente complicada, Kenta fue el primero en quedarse en Survivor, mientras que Cuchao resistió un poco más y terminó eliminando a Catalina, quien demostró a lo largo de estas semanas que fue una gran rival para todos.

