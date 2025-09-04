¿De qué murió Gustavo Cerati? Esto fue lo que ocurrió a 11 años de su muerte

Este jueves 4 de septiembre se cumplen 11 años de la muerte del músico argentino Gustavo Cerati. El vocalista de la mítica banda de rock Soda Stereo dejó un gran legado en el ambiente de la música y mucho dolor por quienes disfrutaban de su talento y se sorprendieron por lo que provocó su muerte.

Gustavo Cerati y Soda Stereo se consolidaron como íconos dentro del rock latinoamericano y dejaron una huella imborrable en quienes crecieron con sus canciones. Crearon hits tan populares como el agradecimiento a sus seguidores que se refleja en su inmortalizada frase “No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo; algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias… totales!”.

¿Qué le pasó a Gustavo Cerati?

Fue el 4 de septiembre del 2014 cuando el mundo recibió la triste noticia de que Gustavo Cerati había fallecido. Tenía 55 años de edad y había permanecido por casi 4 años postrado en una cama, inmerso en un coma.

El vocalista de Soda Stereo llegó a esta situación tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el 15 de mayo de 2010. Fue luego de un concierto que ofrecieron en Caracas, Venezuela, y que marcó el comienzo del triste final de Gustavo Cerati.

¿De qué murió Gustavo Cerati?

La internación de Gustavo Cerati no solo conmocionó a su familia sino que los amantes de la buena música quedaron inmersos en una triste expectativa. El músico no despertaba del coma y los días, las semanas, los meses y los años pasaban.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2014 Gustavo Cerati dijo “adiós”. El vocalista de Soda Stereo sufrió un paro respiratorio que lo alejó de la vida terrenal y lo convirtió en una leyenda de la música y de los escenarios. Hoy se conmemora un nuevo aniversario luctuoso mientras su familia lo recuerda con dolor, sus seguidores escuchan sus canciones y otros tantos aún tienen sospechas sobre las circunstancias de su muerte.