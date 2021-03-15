Survivor México: Bella de la Vega y Carlos ‘ChiCKen’ Muñoz se suman al reality de supervivencia número uno.

Cada día falta menos para que la lucha comience, una nueva aventura en donde cada uno de los atrevidos participantes tendrán que poner a prueba su resistencia física y mental en Survivor México.

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Hasta el momento poco se sabe de los participantes que van a formar parte de la nueva temporada, pero algunos famosos muy queridos por el público mexicano van a estar en el mejor reality show de supervivencia, buscando ser los grandes ganadores de la segunda temporada.

En la emisión de Venga La Alegría se dieron a conocer los primeros nombres de quienes formarán parte de la aventura, se trata de la cantante Denisha y el exparticipante de La Academia, Dennis Arana.

Ahora, en exclusiva, Ventaneando reveló el nombre otros dos famosos que se suman a la lista de participantes en Survivor México. Se trata de la actriz de 40 años Bella de la Vega y del famoso locutor y conductor Carlos ‘ChiCKen’ Muñoz, quienes tendrán que demostrar que tienen lo necesario para llegar a la final del reality.

Recordemos que hace unas semanas Bella de la Vega se convirtió en viuda, luego del fallecimiento de José Ángel García, quien fuera padre del famoso actor Gael García Bernal.

Por su parte, Carlos ‘ChiCKen’ Muñoz, además de ser un gran conductor, es comediante y hace poco sorprendió a todos al demostrar el gran talento que tiene para la cocina, al ser invitado de MasterChef.

La primera temporada

Todos recordamos la primera temporada en donde en su mayoría desconocidos buscaron demostrar sus capacidades acompañados de algunos personajes de la televisión como fue el caso de Serrath y Curvy Zelma, quienes protagonizaron un gran enfrentamiento.

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