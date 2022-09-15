Ella es la bellísima novia de Julián, participante de Survivor México.

Julián se ha convertido en uno de los participantes más controversiales de Survivor México, no solo por sus estrategias a lo largo de la temporada, sino por sus múltiples peleas con Yusef.

Julián es amante de los videojuegos, habilidad que le ha funcionado para ser uno de los mejores estrategas de la competencia. Por si fuera poco, el participante ha estado en tres tribus distintas, pues ha formado parte de Jaguares, Halcones y Los Otros.

Dentro de las tres tribus, Julián ha demostrado ser un hombre muy perseverante, pues ha llegado hasta la fusión en uno de los momentos claves de la competencia.

Sin embargo, Julián está inspirado por un bellísima mujer que lo espera en México y que no ha dejado de apoyarlo desde su debut en la competencia.

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Ella es la mujer que inspira a Julián dentro de Survivor México

Julián tiene una hermosa novia que responde al nombre de Nicole Vale, quien es actriz y cantante. Esta joven también es amante de las redes sociales, donde comparte sus fotos enamorada del participante de Survivor México.

Nicole cuenta con 126 mil seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma digital que está repleta de sus proyectos profesionales y uno que otro momento íntimo con sus seres queridos.

Las fotos con Julián no pueden faltar, pues el pasado 25 de junio de este año, la tierna pareja celebró 7 años de amor. Nicole le dedicó un conmovedor mensaje al gamer y actor mexicano.

"Te extraño mucho, sigue rompiéndola en Survivor, te veo en unos meses para festejar", escribió en un post que estuvo acompañado de una tierna fotografía.

No te pierdas Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO para conocer el rumbo de Julián dentro de la competencia.

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