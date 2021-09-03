Exatlón: ¿Cuál es el verdadero nombre de Macky González?

Macky González se convirtió en una de las atletas favoritas en lo que va de la quinta temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores. La joven atleta se metió en el corazón de los fanáticos desde el primer momento en que pisó las tierras de República Dominicana.

Macky González se enfrentó a un cardíaco duelo mixto en Exatlón

Recordemos que, la poblana, hizo su debut en la primera temporada de nuestro reality show, donde se batió en una intensa final contra el campeón más querido de México, Ernesto Cázares.

Macky regresó a las tierras y playas más exigentes de la pantalla chica para alcanzar la gloria, además de ponerse a prueba en cada uno de los demandantes circuitos.

Pese a todo, la mexicana también esconde un lado muy polémico que constantemente divide la opinión en las redes sociales.

Tan solo hace unos días, el nombre de Macky González se volvió tendencia por realizar un contundente regaño a Jona, quien supuestamente no se tomó en serio su paso por el circuito.

Pese a todo, la atleta no deja de sorprender en las tierras de República Mexicana con su energía y euforia en cada una de las pruebas.

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¿Cuál es el verdadero nombre de Macky González?

Los verdaderos fanáticos de Exatlón saben que el verdadero nombre de Macky González es Amancay González Franco, quien debutó en la primera temporada de Exatlón en el 2017.

La atleta poblana tiene 32 años y su actividad favorita es el atletismo. Macky González ha iniciado con gran efectividad la quinta edición de nuestro programa deportivo, ya que tiene un campeonato en el Juego por la Fama desde la primera semana.

La atleta también tiene gran interacción en sus redes sociales oficiales, donde acumula 1 millón de seguidores al pendientes de sus nuevos proyectos profesionales.

Macky González no deja de sorprender con su velocidad y buena puntería en una de las ediciones más esperadas de Exatlón, donde nuevos rostros también se dieron cita.

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