Así fue la pelea entre Kenta y Catalina en Survivor México.

Survivor México ha sacado lo mejor y lo peor de todos los sobrevivientes, quienes han luchado día tras día para llegar a la fusión. Tal es el caso de Kenta, quien recientemente vivió un tenso enfrentamiento con Catalina en el refugio de Los Otros y en la ceremonia de nuestro reality show.

Luego de perder importantes recompensas, Kenta se dice cansado de Catalina por no dar su mayor esfuerzo en la competencia: "Yo voy a ser el que la va a manipular mentalmente", dijo el modelo este día.

Kenta realizó el pacto de no volver a hablar con Catalina a menos que una importante prueba este de por medio. Una vez en la ceremonia previa al juego por una villa y una exquisita cena, el sobreviviente dejó clara cuál es su relación con Cata.

"Decidimos no dirigirnos la palabra y punto. Estoy mejor con eso", expresó Kenta, mientras confesó que su compañera lo llamó "mala persona".

Por su parte, Catalina piensa que Kenta "está en un momento de bajón" que no durará para siempre.

"Yo no quiero justificarme ni pelear... todo el tiempo le estoy dando ánimos a todo el mundo. ¿Por qué una persona como Kenta va a hacerme creer que no debo estar aquí? Lo único que puedo hacer es ignorarlo", declaró.

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¿Kenta se arrepiente de estar en Los Otros?

Kenta se dijo frustrado y luchando con sus cambios de emociones constantes dentro de Survivor México, aunque confiesa que no se arrepiente de cambiarse de la Tribu Halcón a Los Otros: "No me arrepiento de nada. Esa decisión la tomé y estoy feliz en esta etapa que estoy viviendo".

El modelo adelantó que trabajará con "hipocresía" en Los Otros para ganar las pruebas, además de que piensa dar su mejor versión únicamente en los juegos.

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