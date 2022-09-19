Survivor México: Viridiana reacciona molesta a la eliminación de Yusef.

Yusef continúa dando de qué hablar en las redes sociales, pues su eliminación de Survivor México ha sido objeto de opiniones divididas entre los televidentes y fans.

Yusef y Viridiana reafirman su relación con un amuleto en Survivor.

Recordemos que todos los sobrevivientes se unieron para eliminar al biólogo de la competencia. La estrategia consistió en votar por Yusef, mientras que Catalina utilizó su medallón para invalidar el voto del mismo.

Al no tener con quien ir al Juego de la Extinción, Yusef se convirtió en el eliminado de Survivor México de cara a la Gran Final. El biólogo se dijo decepcionado de David Ortega y Cyntia, quienes lo traicionaron votando por él.

La última semana de Survivor México finalmente dio inicio, por lo que Survivor México está próximo a conocer al campeón de esta tercera temporada.

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Viridiana reacciona a la eliminación de Yusef

Viridiana, quien vivió un fugaz romance con Yusef dentro de Survivor México, tomó sus redes sociales para manifestarse ante la reciente eliminación del participante de Survivor México.

"Estoy muy molesta con los Jaguares que se quedaron. ¿Cómo es posible que hayan votado por él? Estando en fusión no lo entiendo. ¿Cómo es posible que nueve personas se hayan tenido que unir para sacarlo?", dijo en en su cuenta de Instagram para después expresar que nadie es digno de ganar el reality show.

"No veo a ni una de las personas que quedan como un digno ganador de Survivor México. Yus estuvo en el número uno todas las semanas de la competencia, eso causó que lo atacaran mucho", continuó.

Por último, la alpinista dedicó este mensaje al biólogo: "Yus, estoy muy orgullosa de ti, de cómo nos mostraste tu grandeza, corazón y nobleza. Reaccionasté de una manera digna. Solo queda darle vuelta a la página. Llegarán nuevas metas para ti y nuevas cimas".

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