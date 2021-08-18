Pablo revela qué hará con su premio tras ganar Survivor México.

Adianez, Pablo y Julio visitaron el foro de Ventaneando.

Adianez, Julio y Pablo se dieron cita en el foro de Ventaneando. Fue ahí donde el ganador de Survivor México confesó que llevará a cabo un plan personal con los dos millones de pesos que obtuvo como premio en el reality show de supervivencia más duro.

El premio es para un plan que tenemos, un proyecto personal y es construirle un lugar de ensueño a mi mujer y a mi hijo, ese es el inicio y de ahí irle sumando más sueños. Vivimos en Nayarit, en San Pancho.

El rubio chef confesó que antes de entrar al programa, su esposa lo llevó al lugar donde tendrá su hogar e incluso hizo que lo visualizara para que aterrizara en la realidad y lo decretara, ya que la familia vivía en la casa de un amigo suyo antes de que emprendiera la aventura.

Pablo también comentó que para ganar fue adoptando estrategias a medida que iba pasando el tiempo e iba viendo cómo funcionaba, pues llegó más concentrado en cazar, pescar, divertirse, hacer herramientas, fuego y pasarla bien.

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Adianez y Julio también revelaron sus experiencias en Survivor México

Por su parte, los finalistas Adianez y Julio revelaron sus experiencias poco conocidas en Survivor México. Por ejemplo, el músico no quería que se supiera que era hijo de Pancho Barraza y la actriz tenía la exigencia de su familia de seguir adelante en el reality show.

Sabemos que mi padre tiene un nombre muy fuerte y yo quería demostrar por mí mismo antes que por él. Ya que salimos me di cuenta que me apoyaba muchísimo y yo ya hablé con él y estamos súper bien

Fue algo muy difícil, tenía a Rodrigo todo el tiempo en la menta diciéndome ‘mi amor por lo único que no te voy a permitir que regreses es porque nos extrañaste. Si ya vas a ir quiero que vayas con todo y nosotros vamos a estar bien y te vamos a estar viendo

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