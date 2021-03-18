Survivor México: Conoce a los 16 participantes confirmados que serán parte de la aventura . ¿Quién llegará más lejos?

La segunda temporada de Survivor México iniciará el próximo miércoles 7 de abril. El reality de supervivencia número uno de la televisión mexicana regresa para conquistar a todas las familias a través de la señal de Azteca UNO.

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En las últimas horas, en las emisiones Venga La Alegría, Ventaneando, Mimí Contigo y Al Extremo, se han dado a conocer los nombres de los famosos que serán parte de esta aventura.

A continuación, te presentamos a los 16 nuevos sobrevivientes que buscarán trascender y conquistarte con su forma de ser, personalidad, estrategias y condición tanto física como mental.

De VLA para el mundo

Kristal Silva, la bella conductora del matutino más importante de México, es una de las participantes que harán vibrar a todos con su belleza, sentido del humor y carisma. La reina de belleza de Tamaulipas se dijo decidida de llegar lejos en la aventura.

Integrante de la zona de espectáculos, Gabriel Cuevas, es el otro representante de Venga La Alegría. El reportero sabe que la información es su principal arma, misma que no dudará en utilizar a favor y en contra de sus compañeros.

De la Academia a la selva

Desde el reality show llegan Denisha y Dennis Arana. La primera es una actriz y cantante de 38 años que destacó en el programa de canto. Si bien la ansiedad puede ser su principal debilidad, presume que la meditación la ayuda a superar los obstáculos que se le presentan.

En tanto, el guatemalteco de 22 años apunta al ayuno para sobreponerse a sus contrincantes, aunque su garra podría jugarle en contra en momentos donde es vital la paciencia. Su cuarto puesto en La Academia podría llevar a las instancias finales del reality de supervivencia.

Experiencia

La edad no es ningún impedimento para sobresalir y triunfar, tal es el caso de Bella de la Vega, quien pese a perder recientemente a su esposo, buscará sanar en las playas de República Dominicana. Bailarina y modelo de profesión, la mujer de 40 años quiere conquistar a la audiencia.

Carlos ChiCKen Múñoz, locutor de radio y amigo de los artistas, también aceptó el reto de sobrevivir a condiciones extremas. Si bien le gusta que lo consientan, buscará trascender con su doble cara para llegar lo más lejos posible. ¿Lo conseguirá?

MasterChef

Desde la cocina más famosa de México, llegan dos participantes que quieren llegar al corazón de los televidentes. El primero es Pablo Martí. El surfista de 37 años llega procedente de Nayarit consciente que los amigos en este tipo de programas se cuentan con los dedos de la mano.

Cynthia González, quien conquistó a México con sus platillos, apunta a buscar lo que sea para comer y sobrevivir. Su pasión por el crossfit podría llevarla a enfrentar a quien sea en las demandantes pruebas que se llevarán a cabo.

Por el reconocimiento

Uno de los famosos que buscará hacerse de un nombre es Julio Barraza, hijo del cantante Pancho Barraza. Buscará su revancha personal tras su participación en La Voz, donde demostró que posee un talento para el ambiente artístico.

La boxeadora Daniela Torres se instala, de primer momento, como una oponente complicada por su buen estado físico; sin embargo, su carácter explosivo podría ponerla en problemas, ya que el temple y la tranquilidad es vital.

Daniel Cortés, de 42 años, es un conferencista y defensor de la sana nutrición que se dijo contento por entrar a esta aventura que reclama al mejor sobreviviente del país. Adianez Hernández es una conductora que ha sido parte de varios proyectos televisivos, entre ellos, Escape Perfecto. De 35 años, quiere a como dé lugar ser la revelación de la emisión de Azteca UNO.

De manera sorpresiva, Brissia, exintegrante de La Nueva Banda Timbiriche, se suma a Survivor México. Busca reconocimiento y retomar su mejor versión. Jorge Ortín, es el hombre con más edad en la competencia; sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria y un colmillo que podría hacerlo trascender; incluso, llegar a instancias finales.

La influencer Natalia Alcocer y el modelo Gary Centeno, representan al poder juvenil y a quienes presumen más seguidores en las plataformas digitales. Habrá que ver si esta arma los catapulta hasta la cima en la competencia deportiva.

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