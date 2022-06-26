Survivor México: ¿Quién es Viridiana, la participante que se robó el corazón de Yusef?

Desde su estreno Survivor México no ha dejado de sorprender a sus millones de fans, pues los participantes han hecho de todo para poder seguir sobreviviendo en sus respectivos campamentos y seguir sumando triunfos en los juegos.

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Las polémicas han sido una constante entre los participantes, siendo una de las más fuerte la que vivimos en la semana, cuando Yusef y Julián no lograron llegar a un acuerdo y terminaron siendo ellos los que se cambiaran de tribu.

Sin duda, Yusef se ha convertido en uno de los líderes de Survivor México, pues sus habilidades los ponen como uno de los rivales más fuertes, pero eso le ha ocasionado problemas con otros participantes, quienes piensan que el exparticipante de Exatlón ha tomado mucho protagonismo.

¿Yusef se enamoró dentro de Survivor México?

A lo largo de estos días, hemos logrado ver a Yusef muy cerca de Viridiana, quien es considerada una de las mujeres más fuertes para poder llegar a las semanas finales de Survivor México.

Ambos participantes han intercambiado miradas, abrazos y mucho apoyo entre ellos, su relación ha sido sumamente evidente entre ellos.

¿Quién es Viridiana de Survivor México?

Viridiana es una de las mejores alpinistas que tiene México, en su carrera deportiva ha logrado entrar en el libro de los Récords Guinness, esto al escalar las tres montañas más altas del mundo en su primer intento en tan solo un año y 364 días.

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Además, es la única de todas las participantes que se dedica de lleno a los deportes, por lo que tiene una gran condición física, lo que le da una ventaja sobre el resto de sus compañeros, eso sin contar que su fortaleza mental puede jugar un papel muy importante.

