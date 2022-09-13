Survivor México: Yusef quiere a Catalina ¿para iniciar su venganza?

La segunda semana dentro de la Fusión en Survivor México se ha convertido en momentos de muchas traiciones, alianzas, pero al mismo tiempo hemos visto reconciliaciones que pueden marcar el futuro de varios en el reality.

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Una de las primeras rivalidades en formarse en Survivor México fue la de Catalina y Yusef, quienes a lo largo de las semanas han tenido varios enfrentamientos de todo tipo; sin embargo, ahora tuvieron un momento para hablar y terminar con sus diferencias.

¿Por qué crees que tú y yo no nos hemos podido caer bien en esta aventura? Siempre que me acercaba a platicar, ella se ponía en modo defensivo y yo decía ‘¿por qué me está atacando, por qué me está gritando?, no entendía’

Es que, hay dos cosas específicas; la primera es que el machismo del mundo en el que viví me ha pegado muy duro y sentí que venías como con esa intención de protección y yo no me quiero sentir protegida por el macho

Catalina le agradeció sus acciones a Yusef en Survivor México.

Por su parte, Catalina le agradeció a Yusef las acciones que tomó le ayudaron poco a poco a volverse mucho más fuerte en cada una de las competencias, pero al mismo tiempo le comentó la influencia que tiene en los otros al momento de tomar decisiones.

Lo que yo sí le dejé claro es que, si me había hecho daño, pero eso lo que hizo fue que yo me llenara de fuerzas, dejará de ser la persona débil que me hicieron creer; además, tú eres un líder de opinión por esa protección que estabas generando con el grupo y esa opinión tuya fue la que influenció a los demás para que empezaran a votar a por mí

Al final, hablaron de que ambos tienen sus objetivos muy claros para poder seguir dentro de Survivor México.

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