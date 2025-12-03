Alertan por el consumo de ciertos suplementos alimenticios

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, puesto que se han convertido en una gran fuente de información, pero hay que tener cuidado, ya que podrían ser datos falsos. Es usual poder encontrarnos con imágenes que nos recomiendan el consumo de suplementos alimenticios.

Sin embargo, una doctora desde sus redes sociales hace un llamado de alerta, puesto que le han llegado varios pacientes que tienen problemas de salud por la ingesta de los suplementos. A continuación te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Por qué debemos tener cuidado con los suplementos alimenticios?

En TikTok, la doctora Karla Cicler, una cirujana bariatra y gastrointestinal, hace un llamado de alerta desde su cuenta, ya que explica que en los últimos días ha recibido a jóvenes con falla hepática, debido al consumo de suplementos alimenticios.

Recalca que en las redes se ha popularizado el consumo de “Ashwagandha”, una planta que se ofrece en forma de tabletas dentro de la medicina ayurvédica. La experta explica que, aunque se venda como producto naturista, eso no implica que esté libre de cualquier riesgo; desde su experiencia, suelen ser los de mayor riesgo.

Resalta que, al ser productos naturales, es difícil hacer una medición exacta de dosis, por lo que podemos excedernos en su consumo y generar algún tipo de intoxicación. En el video son varias usuarias que han contado que familiares han presentado problemas de salud por el consumo de esos productos; incluso alguien recalcó que su doctor le recomendó dejar los suplementos y mejor buscarlos en alimentos naturales.

¿Para qué sirve la aswagandha?

Basándonos en el National Institutes of Health, explica que la planta originalmente se consume para mejorar el sueño, situaciones de estrés y para el manejo de la ansiedad. Aunque para eso se recomienda, resalta que sus efectos no han sido estudiados en su totalidad, por lo que hay que considerar los riesgos que se desconocen.

Considerando lo que comentó la doctora sobre los suplementos alimenticios naturistas, hay que tener mucho cuidado al respecto. Ante cualquier situación, siempre hay que acudir con expertos, ya que serán los encargados de recomendarnos los mejores tratamientos para nosotros.