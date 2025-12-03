¿Adiós al rencor? El inesperado ELOGIO que Shakira le lanza a Piqué

Próxima a presentarse en Argentina con su tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira confesó en una entrevista en el programa de televisión “Por el Mundo de Tele” cómo equilibra su faceta como cantante y mamá. Lo que más llamó la atención fue que la barranquillera elogió a su expareja Gerard Piqué.

Shakira sobre la disciplina de Sasha y Milan

La artista colombiana aseguró que sus hijos, Sasha y Milan, heredaron la disciplina de su padre: “Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, expresó a Alejandro “Marley” Wiebe.

Aunque Shakira se caracteriza por su disciplina, también destacó el rol de Piqué como futbolista: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio. La disciplina es básica”.

La prioridad de sus hijos

La intérprete de “Monotonía” enfatizó que sus hijos son lo más importante: “Milan y Sasha son lo primero, siempre. Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados”.

La separación de Shakira y Gerard Piqué

En junio de 2022, la pareja anunció su ruptura tras la filtración de una infidelidad del español: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, señalaron en un comunicado conjunto.

Actualmente, Piqué mantiene una relación con Clara Chía Martí, mientras que Shakira no ha confirmado un nuevo romance. Recientemente surgieron rumores de un reencuentro con su ex, el abogado Antonio de La Rúa, aunque una fuente aclaró que ambos son solo amigos y que sus hijos mantienen cercanía. Ellos se reunieron en Uruguay en la finca La Colorada, propiedad de De la Rúa en Punta del Este.

La relación entre Shakira y Antonio comenzó en Buenos Aires, cuando la cantante promocionaba su álbum “¿Dónde están los ladrones?”. Durante su década juntos, él inspiró varios de sus éxitos, como “Días de enero”.

Presentaciones de Shakira en Argentina

El tour “Las Mujeres Ya No Lloran” llegará a Argentina en las siguientes fechas:

7 de marzo de 2025: En el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires.

8 de diciembre de 2025: En el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires.

9 de diciembre de 2025: En el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires.

11 de diciembre de 2025: En el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires.

14 de diciembre de 2025: En Córdoba.

