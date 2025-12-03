Ainara decidió romper el silencio y contar lo que ocurrió con YosStop

Han pasado cuatro años desde el escándalo que involucró a la influencer YosStop y a un grupo de jóvenes por la difusión de un video íntimo. Esto afectó gravemente a la víctima por lo que decidió hablar al respecto.

Una de las víctimas es Ainara Suarez, quien tomó la decisión de hablar nuevamente sobre el caso. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la joven abordó las críticas que ha recibido y aclaró su postura respecto al acuerdo reparatorio que alcanzó con los implicados.

¿Qué dijo la joven al respecto?

La víctima dijo que el objetivo del proceso legal noes el de buscar una compensación económica, sino obtener justicia y reparar el daño causado por la difusión del video sin su consentimiento.

“No es extorsión, es reparación del daño”,enfatizó Ainara, así es que hizo referencia al acuerdo económico que se estableció como parte del proceso. Además dijo que este tipo de acuerdos son comunes y que su objetivo es ayudar a la víctima a enfrentar las consecuencias del delito, como los gastos médicos, psicológicos y legales.

3️⃣ El caso YosStop y Ainara Suárez

📍 Ainara, menor de edad, fue víctima de abuso en 2018.

📍 YosStop difundió el caso revictimizándola en su canal.

📍 Fue detenida y liberada tras aceptar condiciones legales.

📍 Este caso muestra cómo la exposición mediática mal manejada también… pic.twitter.com/sS7EhyxXjO — Ale Ponce (@AlexaPonceMy) February 16, 2025

Ainara habló también de que se minimizó la gravedad de los hechos y han querido justificar la conducta de los culpables.“No es un secuestro, es un arresto”, señaló, en relación ala detención de los jóvenes que participaron en la difusión del video.

Si bien la involucrada nunca menciona el nombre de YosStoP, el creador de contenido Candrés Peredo realizó una recapitulación sobre todo lo ocurrido entre la joven y la creadora de contenido.

De esta manera desde las autoridades capitalinas han tomado cartas en el asunto sobre los posibles delitos que llevaron a YosStoP a la cárcel. Yoss sigue compartiendo imágenes y videos de su día a día como madre de familia; dando un giro de 180 grados sobre lo que solía subir.