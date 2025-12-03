¿Agua de jalapeño? Influencer sube la receta de la bebida y el video se hace viral

En México es usual que se hagan bebidas frutales con las que podemos acompañar nuestros alimentos, evitando el consumo de gaseosas. Sin embargo, una influencer sorprendió a todos al preparar un agua de jalapeño, una receta muy peculiar de hacer y preparar.

El video de la preparación se ha vuelto viral, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe sobre la peculiar preparación y la contestación del público que vio las imágenes.

¿Cómo hacer un agua de jalapeño?

La creación de la receta peculiar fue la influencer en su cuenta de Instagram @tortillita_consal, quien en su video viral nos explica qué debemos hacer los siguientes pasos para crear el agua de jalapeño:

A 4 jalapeños, después de lavarlos, les retiramos el tallo, las venas y sus semillas de adentro. Partimos 4 limones verdes por la mitad. En una licuadora trituramos los jalapeños con el jugo de limón y cubrimos con agua potable. No olvides agregar una pizca de sal y azúcar al gusto. Al tener la bebida, colamos la preparación y la pasamos a una jarra. Agregamos abundantes hielos y decoramos con rodajas de limón y chile jalapeño. Como un punto extra, escarcha tu vaso con sal para beber el elixir.

¿Qué reacciones ha generado en redes sociales?

Hasta el momento, el vídeo viral que la influencer subió sobre la peculiar receta ya ha reunido 44 mil “me gusta”. Al final de las imágenes asegura que el agua de jalapeño tiene un sabor peculiar, similar al del tejuino y al tepache. Pero en los comentarios ha generado muchas reacciones, destacándose los siguientes:

El agua menos picante de México.

Amiga, y el agua de jamaica no te gusta.

Imagínense enchilarse y buscar agua y que esté.

El famoso aguachile.

Con esta agua nos quitamos lo enchilado a los mexicanos.

Están confundiendo la libertad con el libertinaje.

Dentro de los comentarios, hubo quien preguntó si se le podía agregar tequila, propuesta que muchas personas empezaron a decir que podría tratarse de una buena combinación. Pero, dinos, ¿te atreverías a probarla?