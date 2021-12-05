Taquería crea el trompo de pastor más grande de la historia. (FOTOS)

Una taquería preparó el trompo de tacos al pastor más grande de la historia que apenas alcanza para servir las órdenes del día.

‘Los Cuñados’ es el nombre del negocio establecido en Aguascalientes, cuya ración de materia pirma está hecha a medida de sus necesidades.

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Trompo gigante de tacos al pastor se viraliza en TikTok

Fue a través de TikTok donde el video de la taquería con el peculiar trompo de tacos al pastor, se volvió viral, ya que lo presume como “el más grande de México” y, tal vez, hasta del mundo.

Los usuarios creían que era algún truco de edición de video, pero el restaurante comprobó que su invento es real y el favorito de los clientes.

Además del tamaño del trompo de tacos al pastor, está la duda sobre cuántos días dura, pero la taquería dice apenas alcanza para cubrir las órdenes de un día.

En el video viral que supera las 8 millones de reproducciones, se observa a un taquero parado junto al trompo, alistando sus cuchillos para cortar la carne para los taquitos.

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