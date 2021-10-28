Se pierde e ignora llamadas por ser de un “número desconocido”.

Un excursionista prefirió perderse durante 24 horas que "poner en riesgo" su seguridad, pues prefirió no contestar llamadas de un número desconocido (que en realidad era de un grupo de rescatistas) y encontrar solo el camino de regreso.

El paseante exploraba el monte Elbert, en Colorado, Estados Unidos, cuando de pronto desapareció; como no respondió, se organizó un rescate para encontrarlo.

Sin embargo, el hombre logró llegar hasta su vehículo sin ayuda de los rescatistas, dividiendo opiniones en internet.

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Excursionista reveló la razón por la que ignoró las llamadas de los rescatistas

El excursionista perdido ignoró las llamadas de los rescatistas, pero regresó por su propia cuenta 24 horas después de comenzar la caminata.

El paseante confesó que tiene un espíritu libre y no le pareció extraño distanciarse del grupo, así que se puso a vagar sin rumbo hasta encontrar una salida.

“Declaró que se había salido del camino y pasó la noche buscándolo; una vez allí pasó por diferentes senderos tratando de localizar el adecuado”, dijeron las autoridades.

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