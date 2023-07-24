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FOTOS | Thalía desata críticas por posar en bikini a los 51 años

Thalía demuestra en redes sociales, que conserva su figura y su cinturita a sus 51 años de edad... ¡Pero le llueven críticas! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Thalia traje de baño.jpg
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Thalia sonriendo.jpg
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Thalia con la bandera de México.jpg
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Thalia cabello recogido.jpg
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