Ella es la influencer que acusó a Kalimba de abusar de ella y de una amiga

Vaya lío en el que se encuentra Kalimba, pues, a una semana de que se diera a conocer que estaba siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales por una denuncia en su contra por presunto abuso sexual cometido contra una extrabajadora suya (Melissa Galindo), una nueva acusación en su contra ha salido a la luz.

El integrante de OV7 ha sido nuevamente señalado, pero ahora por una tiktoker que asegura haber sido víctima de agresión sexual por parte de Kalimba, quien también habría violado a una joven hace 11 años.

Capi nos mostró cómo Kalimba sacó todo el barrio sobre el escenario. [VIDEO] Capi estuvo muy atento a todo lo que sucedió sobre el escenario de los 90’s Pop Tour y encontró algunos momentos incómodos y divertidos de la presentación.

¿Quién es la joven que acusa a Kalimba? La usuaria de TikTok identificada como @tumamilovepwr compartió un video en la red social en el que afirma que ella y su amiga fueron abusadas por el artista en su propia casa.

Te puede interesar: Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso y tocamientos inapropiados.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La joven de 32 años que denunció a Kalimba, relató que cuando tenía 19 años conoció al cantante en una fiesta y luego terminaron en su casa. De acuerdo con su testimonio, Kalimba les ofreció quedarse en un cuarto debido a la falta de transporte, y fue entonces cuando se dieron los presuntos abusos.

“Recuerdo estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de (penetrar)… Volteo, y era Kalimba. En ese momento yo me levanté, reaccioné, vi lo que estaba pasando, vi que mi amiga estaba dormida al lado mío. Traté de levantarla a ella para sacarla de su casa.

Al tratar de sacarla, me jaló y cerró la puerta y me dejó afuera. Esto procedió a mí estar alrededor de dos horas o más tocando la puerta, sin lograr que abrieran. En ese lapso Kalimba abusó de mi amiga”, declaró.

Te puede interesar: Kalimba es cancelado en redes sociales por este polémico comentario

¿Por qué expuso su caso?

Sin precisar los motivos por los que decidió romper el silencio, la joven aseguró que no buscaba fama, sino visibilizar los abusos del cantante.

“Creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona y se les han dicho mentirosas, que han tratado de aprovecharse de la situación para fama o ganar dinero, pero yo no tengo ninguna intención de ganar nada por esto. Creo que lo he callado demasiados años y sí, me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos y que nadie más tenga que vivir este tipo de experiencia traumática”, recalcó y aseguró que Kalimba está “enfermo”.

¿Qué ha dicho Kalimba?

Después de estas nuevas acusaciones en su contra, Kalimba no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera que su equipo legal lo haga en próximas horas.

También te puede interesar: Kalimba responde a la denuncia que interpuso en su contra Melissa Galindo.