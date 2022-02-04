Reparte su CV en autos en un estacionamiento, consigue empleo.

La crisis económica, la pandemia por el COVID-19 y otros factores más, dificultan encontrar un empleo, mientras los gastos continúan. Sin embargo, en un momento de crisis para un joven, tuvo la creatividad de dejar su CV en varios automóviles en un estacionamiento y consiguió su objetivo.

Jonathan Swift fue el hombre que se ha hecho viral alrededor del mundo por la peculiar manera en que hizo llegar su currículum vitae y así abrir sus posibilidades para poder emplearse.

Luego de dejar su CV en los autos del estacionamiento de la compañía en la que quería trabajar, mismo en el que venía impreso un código QR para ingresar a su perfil de LinkedIn, el joven obtuvo un trabajo.

El joven de 24 años tuvo su ocurrencia en Inglaterra y el resultado fue obtener un puesto en el departamento de marketing de la empresa Instaprint localizada en Yorkshire.

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Here’s some CCTV footage of the #jobseeker in action! He’s been the talk of the office since covering everyone's cars in CVs. I love it when we get a #creativejobapplication - Craig, Marketing Manager pic.twitter.com/OmE5puQgwI — instantprint (@instantprintuk) January 18, 2022

Así fue la contratación del joven que dejó su CV en los autos de un estacionamiento

Según el diario Yorkshire Post, Jonathan Swift consiguió el empleo en Instaprint gracias a 500 CV que dejó en el estacionamiento. El gerente de marketing de la marca, Craig Wassell, mencionó que ya había visto desde su oficina a una persona colocando volantes en los coches del estacionamiento.

La estrategia de Swift llamó la atención del gerente, así que le otorgaron la entrevista de trabajo, ganándole el puesto a otros 140 aspirantes.

Por su parte, Instaprint publicó en sus redes sociales el video del joven profesionista dejando los volantes en los autos del estacionamiento.

“Hemos hablado mucho en la oficina desde que dejó los CV en los coches. Me encanta cuando obtenemos aplicaciones de empleo así de creativas“, explicó la compañía.

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