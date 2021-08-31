Toño Mauri recuerda el apoyo de Miguel Bosé cuando tuvo COVID-19.

Miguel Bosé lloró al saber lo que sufrió Toño Mauri con la Covid-19.

Toño Mauri compartió con Ventaneando que su gran amigo Miguel Bosé rompió en llanto cuando se enteró que le iban a hacer un transplante de pulmón como consecuencia del COVID-19 e incluso cambió su perspectiva en cuanto a la vacuna, pues el cantante español era de aquellos que estaban en contra de la inmunización.

Es una persona maravillosa, es un ser que ha pasado por cosas muy difíciles sobre todo últimamente, cosas personales... mi hermana que estaba con él me dijo que se le salieron las lágrimas

El actor ya cuenta con su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, dado que para su condición de salud es necesario reforzar su sistema inmune y minorizar los riesgos en la mayor medida posible.

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Toño Mauri promoverá la donación de órganos

Toño Mauro promoverá la donación de órganos en México, dado que a él un transplante fue lo que le pudo salvar su vida y ahora pueda contar su historia e informar a la gente de lo importante que es fomentar esta cultura en la sociedad.

Después de haber vivido esta experiencia, un regalo de vida, es el mejor que le puedes dar a alguien, yo tengo una gran ilusión de conocer a la familia de la persona que me donó sus órganos, yo no sé quién fue, ni quién es, nada, no tengo nada más que agradecerle que hoy estoy aquí, mi trasplante ha sido maravilloso

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