Juan Gabriel es recordado por su amigo Jesús Salas a cinco años de su muerte.

Jesús Salas recuerda a su amigo Juan Gabriel en el foro de Ventaneando.

Jesús Salas recordó grandes anécdotas a lado de su amigo Juan Gabriel, a tan solo un día de celebrar su quinto aniversario luctuoso.

El inseparable camarada de 'El Divo de Juárez' estuvo en nuestro foro de Ventaneando y también fue con uno de nuestros resporteros a visitar una vieja casa donde vivió con él en la Ciudad de México antes de que Juanga saltara a la fama.

El amigo de Juan Gabriel explicó que no les cobraban la renta, se cooperaban para comprar comida y dormían en el piso. Para él recordar esos momentos fue algo muy emotivo, pues "el tiempo pasa y no se detiene"

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Jesús Salas extraña mucho a su amigo

Jesús Salas extraña más a su amigo que a la estrella y recordó cómo se conocieron, pues dice que siempre le daba ánimos y seguridad para todo porque era muy simpático, disciplinado y perfeccionista. Además, Juanga era muy relajado y se tomaba las cosas con calma.

Resulta que yo me escapé de mi casa y me vine a la Ciudad de México y quería ser actor, él se vino de Juárez y se salió del lugar donde estaba recluido ahí en una casa hogar y porque quería ser cantante. Coincidimos ahí en un lugar en la zona rosa en Génova en un restaurante y nunca más nos separamos

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