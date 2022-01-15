Tony Balardi dedicó mensaje a los ladrones que robaron en su casa.

Luego de enterarse de que una casa suya ubicada en Yautepec, Morelos, fue saqueada el pasado martes mientras asistía a un evento en la Ciudad de México, Tony Balardi ya visitó la propiedad para revisar qué fue lo que los ladrones se robaron. En exclusiva, habla con Ventaneando.

Hicieron un relajo, rompieron cosas y tiraron cosas. Esta gorra la encontré en la cama y le arrancaron las letras de ‘Los Ángeles’, eso ya no lo encontré

En otro cuarto y en otra bodega está la base de la pantalla grande… se llevaron tres pantallas y un equipo de sonido que estaba ahí precisamente. Me dejaron un tiradero que estoy ordenando ahora

Y aunque el comediante lamenta lo ocurrido, prefiere tomarlo con ánimo positivo.

Si yo hubiera estado acá, las cosas hubieran terminado de otra manera. Lo material va y viene, pero la vida no viene, nada más va

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Tony Balardi piensa que lo material ‘va y viene’

Tony Balardi cree que el robo en su casa no se compara con otras tragedias de su vida personal y de sus seres queridos.

Mi querido ‘Pollo’ que se accidentó en Reforma con su hijo… eso sí es una tragedia, es terrible y duele mucho. Las cosas materiales van y vienen

Ya fui a las autoridades y la policía se portó muy bien porque se metieron y se brincaron. Ya no los agarraron, andaban acá adentro y andaban borrachos… me dejaron hasta una chamarra y unos pantalones

Y con el sentido del humor que lo caracteriza, el exparticipante de MasterChef Celebrity manda un mensaje a los asaltantes de su casa.

No sé qué buscaban porque dinero no hay

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