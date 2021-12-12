Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Noche de preliminares - Trajes de baño Miss Universo 2021
Los trajes de baño llegaron al escenario de Miss Universo 2021 y nosotros te mostraremos algunos de los mejores momentos que tuvo este gran evento.
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Los trajes de baño llegaron al escenario de Miss Universo y pudimos ser testigos de la elegancia, estilo y las bellas figuras de las participantes.
El escenario de Miss Universo se convirtió en una gran pasarela llena de figuras esbeltas, belleza y mucho estilo. Pudimos ver a las participantes modelando trajes de baño y a todos nos dejaron boquiabiertos. Aquí lo más importante fue la actitud y la postura de cada una de las participantes. Aunque pareciera que los atuendos son parecidos, las ropas se convirtieron en meros accesorios para cada una de las participantes.
NO TE PUEDES PERDER Los trajes típicos en Miss Universo 2021
Las sonrisas también fueron una parte escencial de los atuendos de las participantes para Miss Universo. Débora Hallal volvió a brillar en el escenario con su belleza y una gran sonrisa, dejando claro las razones por las que se ha convertido en una de las favoritas para poder llevarse la corona.
No te pierdas Miss Universo 2021, el domingo 12 de diciembre a las 5:50 p.m. Solo por Azteca UNO.
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021
Trajes de baño Miss Universo 2021