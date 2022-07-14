El tuit que habría confirmado la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez disfrutaron hace poco de unas idílicas vacaciones por Europa y África, donde visitaron diversos lugares como Italia, Grecia, Egipto y Turquía; sin embargo, durante este viaje la feliz y joven pareja habría contraído matrimonio o al menos es lo que revelaron las autoridades de Egipto a través de una publicación en Twitter.

Mucho se habló y especuló sobre las largas vacaciones de los exacadémicos, principalmente por aquella fotografía en donde aparecieron recibiendo la bendición del papa Francisco en El Vaticano, ya que la exconductora de Venga La Alegría portaba un anillo en su mano izquierda, sin mencionar que ambos lucieron muy formales.

Gobierno de Egipto balconea a Carlos y Cynthia

La cosa quedó ahí y no se comprobó nada, no obstante, los rumores cobraron fuerza después de que el gobierno de Egipto balconeara a la pareja en sus redes sociales el pasado seis de julio, destacando la aparente unión matrimonial entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Turismo y Antigüedad de Egipto reveló que los exacadémicos ya se habrían dado el “sí, acepto” frente al altar. Al menos así lo dejó entrever en un mensaje en el que presumió la visita de la pareja mexicana.

“Egipto dio una calurosa bienvenida a los vocalistas mexicanos @cynthiaoficial y su esposo @_CarlosRivera mientras se dirigían desde las pirámides de Luxor y Asuán en el Alto Egipto. La pareja disfrutó de su viaje por Egipto”, escribió el ministerio.

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Por su parte, la también conductora de televisión presumió la misma imagen en su cuenta de Instagram, donde apareció presumiendo los templos de Karnak y Luxor, el primero es uno de los lugares más icónicos de este impresionante destino y el segundo, uno de los imperdibles para los turistas.

La travesía de la pareja continuó por el templo de Hatshepsut, y es que según reveló Carlos Rivera, Egipto era uno de los países que más ilusión le hacía conocer, por lo que disfrutó a loa grande su visita en compañía de Cynthia.

Instagram

Esto desató la locura entre los internautas y fans de los cantantes que se alegraron por la noticia y les desearon lo mejor en esta nueva etapa. Cabe mencionar que hasta el momento son meras especulaciones ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para afirmar o desmentir el hecho.