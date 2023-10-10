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FOTOS | Valentino Lanus no quiso hacer quimioterapias, ¿cómo venció el cáncer?

El actor Valentino Lanús compartió que nunca tuvo miedo de morir durante el tiempo que tuvo cáncer. ¡Y no quiso tomar quimioterapias! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Valentino y su gato.jpg
Valentino terapia.jpg
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