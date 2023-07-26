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FOTOS | ¿Quién es Valeria Duque, la tercera en discordia entre Rauw Alejandro y Rosalía?

La supuesta ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía ha desencadenado especulaciones sobre una tercera persona involucrada, te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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