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FOTOS | Travis Kelce, el deportista que fue flechado por Taylor Swift

No hay jugador más famoso en últimos días en futbol americano que Travis Kelce, todo gracias a Taylor Swift. ¡Descubre todo lo que hay detrás del deportista!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Travis Kelce y Taylor Swift
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