¡Tremendo susto! Adal Ramones revela el ‘terror’ que vivió junto a su esposa

Adal Ramones confesó haber sentido un gran susto en su casa, junto a su esposa. Y es que una sola frase lo descolocó por completo: “Adal, estoy nerviosa”.

Venga La Alegría
TV Azteca

Adal Ramones confesó haber sentido un gran susto en su casa, junto a su esposa. Y es que una sola frase lo descolocó por completo: “Adal, estoy nerviosa”. ¿Será que el conductor de La Granja VIP se convierte en padre por quinta ocasión? Aquí todos los detalles.

