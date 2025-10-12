Adivina al ‘granjero’: este es el juego que te ayudará a identificar a los participantes de La Granja VIP

Las y los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana pusieron a prueba sus conocimientos sobre los participantes de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrena este domingo 12 de octubre. Para ganar, tenían que dar características y datos del ‘granjero’ o ‘granjera’ y, en caso de que acertaran en todas, podían lanzar un nombre. Conoce quién adivinó primero que todos. Revive este divertido juego aquí.

