Elektra pone a mitad de precio esta elegante sala esquinera de 3 piezas con reposapiés

Si estás buscando renovar tu hogar sin gastar de más, Elektra acaba de sorprender con una oferta difícil de resistir: una sala esquinera de 3 piezas, elegante, moderna y con reposapiés, ahora disponible a mitad de precio. Una oportunidad ideal para transformar tu sala con estilo y comodidad.

La popular tienda acaba de publicar en su portal la Sala Esquinera Montreal 3 plazas de color beige a un valor para aprovechar. El sitio web $5,499, una rebaja imperdible dado que antes se vendía a $9,999 y actualmente también tiene hasta 18 meses sin interés.

Elektra

Así es la sala esquinera que promociona Elektra

Su armado es muy fácil gracias a su instructivo

gracias a su instructivo Tapizada en velvet con acojinamineto de hule espuma de alta densidad

con acojinamineto de hule espuma de alta densidad Estructura de madera que brinda gran soporte

que brinda gran soporte Diseño ideal para 5 personas.

De acuerdo al sitio web de la tienda, esta sala esquinera cuenta con estructura que brinda soporte y durabilidad y su estilo contemporáneo en color beige es perfecto para estancias decoradas en color blanco, rojo, negro o azul.

(ESPECIAL) Así luce la sala esquinera de Elektra con reposapiés.

Cuenta con cómodos asientos y respaldos que hacen de este modelo una pieza única para tu hogar. Es tan cómoda que no querrás levantarte de ella. Esta sala esquinera es perfecta para ahorrar espacio, estilo y personalidad a la habitación, aportando elegancia a la decoración.

Asimismo, recomiendan no exponerla a la luz directa del sol, aspirarlo una vez por semana y limpiarlo con un trapo húmedo sin utilizar solventes.

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un sillón