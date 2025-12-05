Elektra pone a mitad de precio esta elegante sala esquinera de 3 piezas con reposapiés
La tienda Elektra acaba de publicar una oferta imperdible, ideal para quienes buscan renovar el hogar con estilo, comodidad y gran ahorro. Checa los detalles.
Si estás buscando renovar tu hogar sin gastar de más, Elektra acaba de sorprender con una oferta difícil de resistir: una sala esquinera de 3 piezas, elegante, moderna y con reposapiés, ahora disponible a mitad de precio. Una oportunidad ideal para transformar tu sala con estilo y comodidad.
La popular tienda acaba de publicar en su portal la Sala Esquinera Montreal 3 plazas de color beige a un valor para aprovechar. El sitio web $5,499, una rebaja imperdible dado que antes se vendía a $9,999 y actualmente también tiene hasta 18 meses sin interés.
Así es la sala esquinera que promociona Elektra
- Su armado es muy fácil gracias a su instructivo
- Tapizada en velvet con acojinamineto de hule espuma de alta densidad
- Estructura de madera que brinda gran soporte
- Diseño ideal para 5 personas.
De acuerdo al sitio web de la tienda, esta sala esquinera cuenta con estructura que brinda soporte y durabilidad y su estilo contemporáneo en color beige es perfecto para estancias decoradas en color blanco, rojo, negro o azul.
Cuenta con cómodos asientos y respaldos que hacen de este modelo una pieza única para tu hogar. Es tan cómoda que no querrás levantarte de ella. Esta sala esquinera es perfecta para ahorrar espacio, estilo y personalidad a la habitación, aportando elegancia a la decoración.
Asimismo, recomiendan no exponerla a la luz directa del sol, aspirarlo una vez por semana y limpiarlo con un trapo húmedo sin utilizar solventes.
Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un sillón
- El tamaño y el espacio disponible: mide el lugar donde irá el sillón y considera el espacio para moverte alrededor. Un sillón demasiado grande puede saturar la habitación, mientras que uno pequeño podría verse desproporcionado.
- La estructura y materiales: busca estructuras de madera maciza o metal, ya que son más duraderas. Evita materiales endebles que puedan deformarse con el uso.
- El tipo de acolchado: la espuma de alta densidad o las combinaciones con fibra ofrecen mejor soporte y comodidad a largo plazo. Un buen acolchado evita que el sillón se hunda rápidamente.
- La firmeza del asiento: prueba qué tan firme o suave es. La firmeza ideal depende de tu preferencia, pero un asiento demasiado blando pierde forma antes, y uno muy duro puede resultar incómodo.
- El tapizado: considera si quieres tela, cuero o materiales sintéticos. Las telas antimanchas o fáciles de limpiar son ideales para hogares con niños o mascotas.
- El estilo y el color: asegúrate de que combine con el resto de tu decoración. Un sillón puede convertirse en el punto focal de la sala si eliges un color o diseño llamativo.
- La funcionalidad adicional: algunos sillones incluyen reclinación, almacenamiento o se convierten en cama. Si buscas aprovechar el espacio, estas funciones pueden ser muy útiles.
- La calidad de las patas y apoyabrazos: revisa que sean firmes y estables. Los apoyabrazos acolchonados o ergonómicos aumentan la comodidad del uso diario.
- El mantenimiento: fíjate en las recomendaciones de limpieza. Un tapizado fácil de mantener prolonga la vida útil del sillón.
- La garantía y opiniones: una garantía amplia es señal de calidad. También revisa reseñas de otros compradores para conocer su experiencia real con el modelo que te interesa.