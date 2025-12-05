Las fotos de Eduardo Manzano que se viralizaron tras su muerte

Hoy el mundo del espectáculo se encuentra de luto debido a que se confirmó la muerte de Eduardo Manzano. La leyenda de la comedia murió a los 87 años y muchos seguidores lo recordaron por las sonrisas que les dibujó en más de una oportunidad.

Sin dudas Eduardo Manzano ha dejado un gran legado con personas que fueron únicos y lo llevaron a la fama. ¿Te gustaría ver cómo lucía de joven?

¿Cómo lucía de joven Eduardo Manzano?

En su juventud Eduardo Manzo era una persona llena de vitalidad y entusiasmo. Las primeras fotografías que se conocieron de él, se lo puede observar con rasgos definidos, mirada segura y una presencia que ya anticipaba su futuro en la comedia.

Tenía una expresión relajada y confiada que ya daba a conocer a un artista que comenzaba a abrirse camino en los escenarios. Por ese entonces, tenía un cabello oscuro, porte elegante y una sonrisa que con el tiempo se volvió un sello personal.

Muchos asocian la figura de Eduardo Manzano con la de un hombre maduro, sin embargo, cuando era joven pues tenía una frescura que le permitía poder conectar con cualquier persona.

Era una persona sencilla pero tenía su toque personal. Siempre lucía atuendos limpios y bien cuidados que se complementaban sobre su actitud natural para darle paso a una presencia escénica llamativa.

¿Quién era Eduardo Manzano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Dio sus primeros pasos en el mundo artístico se dieron a finales de los años 50, explorando su gran talento para la imitación de voces en programas de radio.

Siempre fue un artista que crecía constantemente ya que poseía una energía contagiosa. Su carrera dejó un gran legado para todos aquellos que lo vieron crecer artísticamente y dejó una gran huella.