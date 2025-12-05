Influencer se separa de su marido un mes después de su boda

Las redes sociales siempre tienen algo con qué sorprendernos y en esta oportunidad ha sido la influencer Veruca Salt la que ha revolucionado a sus seguidores. La australiana se casó repentinamente hace un mes y ahora confirmó su separación acusando a su marido de mentiroso y estafador.

Todo lo que pasa por las redes sociales puede convertirse en viral y casos como el de Veruca Salt forman parte del contenido que más se divulga. Ahora, todas las miradas apuntan a la influencer por los grandes cambios en su vida en este último tramo del 2025.

¿Por qué se separó Veruca Salt?

Fue a través de sus redes sociales que Veruca Salt generó un fuerte impacto en sus seguidores al informar que, tras un mes de matrimonio, decidió separarse del hombre con el que se casó el pasado 1 de noviembre. Esa unión se produjo en Las Vegas y fue la primera sorpresa que la mujer dio a sus seguidores ya que hacía solo dos semanas había conocido al hombre.

Ahora, la influencer compartió historias en Instagram en donde afirmó: “Hola chicos, no puedo decir mucho en este momento, pero sólo quiero disculparme por levantarle el ánimo a un hombre adicto a mentir y hacer trampa”. Veruca Salt precisó que decidió separarse y que regresaría a su Australia natal.

¿Quién es Veruca Salt?

Kimberley Summer Hartley es el nombre real de Veruca Salt y es conocida en el mundo de las redes por el contenido que subía sobre su vida personal. El año pasado, la muerte de su pequeño hijo de seis meses la golpeó fuertemente y generó un fuerte debate entre sus seguidores al compartir una imagen de su hijo dentro del ataúd.

Hace un mes atrás, la influencer volvió a sorprender a sus seguidores al compartir fotografías de su repentina boda con un hombre que acababa de conocer. Ahora, su realidad parece estar envuelta en una polémica de la cual espera “que no se ponga complicada”. Al respecto, y sin brindar otras apreciaciones, Veruca Salt pidió disculpas a quienes hayan comprado algo en el sitio web de su ahora ex esposo y les informó que puede “devolverles su dinero”.

“Nuevamente lo siento mucho. Caí en sus mentiras”, sentenció la influencer.