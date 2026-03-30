Alejandra Guzmán celebra un año de Malinche, pero la placa terminó rota en plena develación

Este fin de semana Alejandra Guzmán vivió un momento bochornoso durante la develación de placa por un año en cartelera de Malinche, ya que al momento de presentar ante el público la placa esta se cayó y rompió, sin embargo, todo fue tomado con humor tanto por la cantante mexicana como el elenco y Nacho Cano productor de esta puesta en escena.