inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Lo corrieron por apestoso!”, Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo y habla de su próxima pelea

Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo tras el video donde denuncia supuesta discriminación en Monterrey y confirma que el pleito con el ‘Cazafantasmas’ llegará al ring.

Videos,
Venga La Alegría

Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo tras el video donde denuncia supuesta discriminación en un restaurante de un hotel en Monterrey por presuntos malos tratos. Estas fueron las contundentes conclusiones del ‘Golden Boy’, quien no se guardó nada. Además, el ganador de La Granja VIP confirma que el pleito con Carlos Trejo llegará hasta el ring. ¿En qué condiciones se medirán? ¿Qué hizo con el dinero que ganó en el reality? Esto contestó Alfredo Adame.

Videos