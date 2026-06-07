Al Extremo | Programa completo del sábado 6 de junio de 2026

Hoy sábado 6 de junio de 2026, el programa de Al Extremo tuvo un programa donde el Diablo Becerril nos muestra en su sección de: “Humanos Dando Su Peor Momento”, cómo es que todo puede cambiar en un segundo en las calles de la CDMX. Pero, Rahmar Villegas no enseña cómo hacer una rica tabla de quesos acompañada de una buena bebida.

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