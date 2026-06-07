Un Chacal al año no hace daño | Programa Completo del sábado 6 de junio
¿Qué harías si tu hija te dice que: “Un chacal al año no hace daño”, ¿le permitirías que tuviera acercamientos con este tipo de jóvenes?
Hoy en el programa de Acércate a Rocío al Límite, nuestra querida conductora, Rocío Sánchez Azuara nos trae un caso que está aquejando a la sociedad. Una jovencita tiene un lema: “Un chacal al año no hace daño”, ¿usted qué haría si fuera su hija?
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