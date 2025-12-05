inklusion logo Sitio accesible
¡Le contestó! Así reaccionó Alicia Villarreal a la desaprobación de su hija Melenie sobre Cibad Hernández

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la desaprobación de su hija Melenie Carmona sobre su relación con Cibad Hernández y explicó por qué este distanciamiento le duele más de lo que deja ver.

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la desaprobación de su hija Melenie Carmona sobre su relación con Cibad Hernández. Entre otras cosas, explicó por qué este distanciamiento le duele más de lo que deja ver y reveló quién ha sido la persona en la que ha encontrado consuelo en estos complicados días. Además, la cantante de regional reaccionó a la polémica entre Cibad Hernández y Arturo Carmona.

