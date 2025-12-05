La dura condición que puso Donald Trump a Los Village People para su concierto en el sorteo del Mundial 2026

La participación de Los Village People en el sorteo del Mundial 2026 tomó un giro inesperado luego de revelarse la estricta condición que Donald Trump habría puesto para la presentación de la banda musical durante la ceremonia celebrada en Washington.

Según trascendió, el presidente de los Estados Unidos solicitó que la agrupación interpretara “Y.M.C.A.”, tema que él ha usado en múltiples actos de campaña y durante su gobierno estadounidense, convirtiéndolo en una especie de himno personal.

Esta petición no pasó desapercibida y generó comentarios divididos entre seguidores del grupo y del propio Trump. Aun así, Los Village People aceptaron y serán los encargados de cerrar el evento con este icónico éxito, que promete ser uno de los momentos más llamativos del espectáculo.

Otros artistas que fueron parte del sorteo del Mundial 2026

Además de la popular banda, también estuvo presente el tenor italiano Andrea Bocelli, quien vendió más de 90 millones de discos desde su irrupción en 1994. Interpretó obras bajo la batuta de maestros legendarios, suma múltiples nominaciones a los Grammy y ostenta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Andrea Bocelli deslumbra en el Kennedy Center 🤩



🔴 El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO: https://t.co/En2xU3PrxZ pic.twitter.com/b6mHzsjt9p — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2025

Por otra parte, también participó la superestrella británica Robbie Williams quien hizo su presentación junto a la cantante y actriz estadounidense Nicole Scherzinger.

¡LET ME ENTERTAIN YOU! El gran Robbie Williams, uno de los encargados de ponerle el show a la fiesta del sorteo de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/pUb1JGGt9I — SportsCenter (@SC_ESPN) December 5, 2025

FIFA le entregó el "Premio de la paz" a Donald Trump

Trump fue reconocido este viernes con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, que tiene como objetivo celebrar “los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”.

Tras otorgarle este reconocimiento, Infantino sentenció: "Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo". Además, expresó que "será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá", dijo en la ceremonia del sorteo celebrado en Washington.

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, abogó para que el mandatario de Estados Unidos ganara el Premio Nobel de la Paz, diciendo el día antes del anuncio del premio, que "definitivamente lo merece". Al no recibirlo, anunció la creación de este nuevo galardón.